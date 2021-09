Renault se renforce sur le marché des véhicules d'occasion en ligne

15 jours gratuits et sans engagement

Devant le dynamisme du marché de la voiture d'occasion, les constructeurs automobiles ne veulent pas rester les bras croisés. PSA, devenu depuis Stellantis, peut compter sur l'apport d'AramisAuto, dans lequel l'ancien groupe au Lion a pris dès 2016 une participation à hauteur de 70% du capital. Renault et sa filiale RCI Bank and Services, spécialisée dans le financement et les services automobiles, ont pour leur part annoncé mardi 14 septembre vouloir prendre une participation au sein de Mobility Trader.