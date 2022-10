Renault se dote d’une nouvelle entité dédiée à l’économie circulaire

Sur un marché automobile moribond, Renault veut réduire sa dépendance aux ventes de voitures neuves. Jeudi 13 octobre, le groupe a annoncé la création d’une entreprise spécialisée dans l’économie circulaire. Baptisée The Future Is Neutral (« l’avenir est neutre », en français), la nouvelle marque doit recevoir 500 millions d’investissements entre 2022 et 2030. Pour financer le projet, le constructeur s’est mis en quête de partenaires extérieurs.

