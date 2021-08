Renault s'allie à Geely pour prendre un nouveau départ en Chine

15 jours gratuits et sans engagement

Plus d'un an après avoir mis fin à sa coentreprise en Chine avec Dongfeng, Renault retente sa chance dans le pays. Cette fois-ci, c'est avec le groupe Geely qu'il s'associe. Le constructeur chinois, maison-mère de Volvo Cars, Lotus et Polestar, l'annonce ce 9 août dans un communiqué. Le protocole d'accord prévoit une collaboration approfondie dans le domaine de la voiture hybride. L'accord semble de fait exclure les véhicules 100% électriques.