Renault: Retour au bénéfice en vue en 2021 malgré puces et matières 1ères

© Stephane Mahe Renault devrait atteindre son objectif de réduction de coûts fixes en 2021, avec un an d'avance. /Photo d'archives/REUTERS/Stéphane Mahé

PARIS/LONDRES (Reuters) - Renault compte renouer cette année avec un bénéfice opérationnel dans le sillage d'un premier semestre solide, mais reste prudent à cause de la pénurie de composants électroniques qui perdure et à l'inflation des matières premières qui s'aggrave.

Après avoir accusé l'an dernier une perte nette historique de huit milliards d'euros, le groupe au losange est parvenu à afficher un bénéfice net, part du groupe, de 354 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année. Il vise pour 2021 une marge opérationnelle du même ordre que les 2,8% obtenus au premier semestre, contre -0,8% sur l'ensemble de 2020.

"Ces résultats sont les fruits de notre plan stratégique Renaulution, axé sur la rentabilité", a déclaré le directeur général de Renault Luca de Meo cité dans un communiqué. "Ils ne marquent que la première étape de notre redressement qui devrait s'accélérer avec l'arrivée des nouveaux véhicules en préparation."

A la Bourse de Paris, l'action du constructeur automobile français a ouvert en fanfare, en tête du CAC 40. Mais le titre est ensuite repassé dans le rouge et perdait environ 2% vers 11h00.

"Les chiffres publiés par Renault sont rafraîchissants, mais vu l'ampleur des vents contraires au second semestre, l'objectif de marge (...) de la direction traduit un niveau relativement élevé de confiance", commente Jefferies dans une note.

S'il entend bien continuer à tirer les fruits de son plan d'économies, dont il devrait atteindre le premier objectif de plus de deux milliards d'euros avec un an d'avance, Renault a mis en garde contre les effets de la pénurie de puces, qui devraient peser encore sur le deuxième trimestre et occasionner une perte de production de 200.000 véhicules sur l'année, deux fois plus que prévu initialement.

Le groupe se prépare également à encaisser un impact d'au moins 500-600 millions d'euros lié à la hausse des prix des matières premières, contre -76 millions au premier semestre, a souligné la directrice financière Clotilde Delbos au cours d'une téléconférence avec les analystes financiers.

NOUVEAU RECORD SUR LES PRIX

Tournant le dos aux ambitions de volumes de son prédécesseur Carlos Ghosn, évincé sur des accusations de malversations financières qu'il rejette, Luca de Meo met résolument l'accent sur les modèles et les marchés les plus rentables.

Après cinq trimestres consécutifs de baisse des ventes, le chiffre d'affaires du groupe a ainsi rebondi de 26,8% grâce notamment à un nouveau record de prix de +8,7 points de pourcentage sur six mois - et même de +11,5 points sur le seul deuxième trimestre - reflet du positionnement tarifaire du nouveau crossover compact Arkana ou du grand fourgon Master.

Luca de Meo, ancien de Volkswagen où il a piloté la relance de la marque Seat, a indiqué qu'il ne s'agissait là que d'un début, le groupe étant actuellement dans le bas de son cycle de renouvellement de produits. Vont suivre des modèles très attendus, comme la nouvelle Mégane électrique et la R5 électrique de nouvelle génération, qui tiendront la vedette du prochain salon de l'automobile de Munich.

Aidé également par un bénéfice surprise de son partenaire Nissan, Renault a par ailleurs presque renoué avec un free cash flow opérationnel de l'automobile positif.

Au premier semestre, celui-ci est ressorti à -70 millions d'euros, à comparer avec une hémorragie de plus de six milliards d'euros sur la période identique de 2020.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Nick Carey à Londres et Sarah White à Paris, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)