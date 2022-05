Renault relance le Scénic avec un concept car à hydrogène

Quelques jours seulement après avoir annoncé son départ de la Russie, Renault cherche déjà à tourner la page et à se concentrer sur l'avenir. Pour ce faire, rien de tel que la présentation d'un tout nouveau véhicule. C'est ainsi à l'occasion de la 5e édition du sommet ChangeNow, consacré à l'environnement et à la justice sociale, que le constructeur a dévoilé face à la tour Eiffel son dernier concept car, le Scenic Vision. Une automobile 100% électrique, qui s'inscrit dans la logique de la Renaulution initiée par le nouveau PDG du groupe Luca de Meo.

Si la voiture reprend le nom du célèbre monospace familial de la marque, vendu à plus de cinq millions d'exemplaires en un quart de siècle à travers quatre générations, elle abandonne une silhouette passée de mode pour adopter les codes plus sportifs du SUV. Une dizaine de centimètres plus haut que la Mégane électrique, le nouveau Scenic s'inspire en partie de son design, avec des flancs musculeux, une face avant agressive et des lignes arrière anguleuses. Commercialisé à partir de 2024, l'engin sera d'ailleurs lui aussi assemblé dans l'usine de Douai (Nord) et doté d'une série d'équipements d'aide à la conduite.

800 km d'autonomie

Le constructeur souhaite se différencier de ses concurrents en proposant dès 2030 une version hybride, alimentée aussi à l'hydrogène. Une pile à combustible de 16kW viendra compléter la batterie de 40kW, deux fois plus légère et entièrement recyclable, et permettra ainsi de prolonger l'autonomie de la voiture jusqu'à 800 km. Renault précise par ailleurs avoir intégré dans la fabrication 70% de matériaux recyclés et vouloir favoriser des circuits plus courts pour l'approvisionnement de matériaux stratégiques comme le platine, le cuivre, l'aluminium et l'acier. Des efforts qui devraient entraîner une réduction de 75% de l'empreinte carbone par rapport à un modèle électrique conventionnel.

Pionnier de l'électrique avec les japonais Nissan et Mitsubishi au début de la décennie précédente, Renault est aujourd'hui éclipsé par le géant Tesla ou par les ambitions de Volkswagen. Pour rattraper son retard, le groupe multiplie les investissements et les partenariats, à l'image de ses collaborations avec la start-up Verkor ou avec le chinois Envision dans le secteur des gigafactories de batteries. Renault s'est fixé l'objectif de devenir une marque 100% électrique sur le territoire européen à horizon 2030, et prévoit par ailleurs de créer des filiales dédiées.

Avec Reuters (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)