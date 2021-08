400 postes à pourvoir dans l'usine Renault de Douai dédiée à l'électrique dès fin 2021

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Renault La fusion des trois usines de Renault dans le département du Nord devrait entraîner l'ouverture de 400 postes sur le site de Douai selon le constructeur, proposés fin 2021 et début 2022.

Renault recrute. En décidant de regrouper ses trois usines nordistes pour former ElectriCity, le constructeur avait prévu la création de 700 emplois d’ici 2024. Il donne plus de précisions dans un communiqué de Pôle Emploi dans lequel il annonce que plus de la moitié seront proposés entre fin 2021 et début 2022 sur le site de Douai, soit 400 postes d’agents d’assemblage et de 2x8, ouverts à tous les profils.

Recrutements par tests de simulation

Les participants devront passer un test de recrutement par simulation pour "évaluer leur habileté" comme la dextérité, la concentration, ou la représentation dans l'espace. Les intéressés peuvent envoyer leur candidature à jepostule-renault.59121@pole-emploi.fr et les partenaires à partenaires-renault.59121@pole-emploi.fr.

Pour rappel, ElectriCity doit devenir un lieu dédié à production des voitures électriques. Cette filiale appartenant à 100 % à Renault est née de la fusion des usines de Douai (assemblage de voitures), Ruitz (boites de vitesse) et Maubeuge (assemblage de véhicules utilitaires). Doivent d’abord sortir 100 000 véhicules électriques en 2022 avant de progresser jusqu’à 400 000 en 2025. Le site produira entre autres la Mégane eVision, la future R5 ainsi qu’un modèle de SUV remplaçant le Kadjar.

Anticiper la vague électrique

La création d'ElectriCity intervient au moment où les ventes de voitures électriques s’envolent. En 2020, les ventes ont plus que doublé par rapport à 2019 et cette tendance se poursuit en 2021 malgré la pandémie. Face au tsunami électrique, Renault a choisi de reconvertir à l'électrique son plus grand site de production et d'assemblage avec près de 5 000 personnes qui travaillent actuellement sur les trois usines de la future ElectriCity.