Renault prolongera la fermeture partielle de ses usines en Espagne si la pénurie de semi-conducteurs perdure

Trois des quatre usines ibériques de Renault pourraient demeurer fermées encore un petit moment. Et leurs employés contraints de rester au chômage partiel. Le constructeur automobile français, qui avait déjà partiellement arrêté ses activités en Espagne en début d'année, espérant que l'approvisionnement en semi-conducteurs revienne à la normale au second trimestre, propose maintenant de nouveaux arrêts dans les usines de Palencia et de Valladolid, si la pénurie continue au troisième trimestre. Cette interruption partielle pourrait durer entre 31 et 39 jours, a déclaré mardi 13 avril un porte-parole de l'entreprise contacté par Reuters, et placerait 9000 salariés au chômage technique.