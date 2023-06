Renault présente son nouveau vaisseau amiral «Rafale» en amont du Salon du Bourget

Un bleu Alpine profond, une silhouette agressive et une carrosserie fastback pour un look sportif, une nouvelle calandre inédite constituée d’une multitude de petits losanges et une nouvelle signature lumineuse, sans oublier un intérieur spacieux et connecté. Renault a officiellement présenté en début de soirée dimanche 18 juin au Bourget son nouveau vaisseau amiral : le «Rafale». Outre un clin d'œil assumé au passé «glorieux» de Renault dans l'aviation, ce nouveau véhicule «atypique» de segment D a pour ambition de concentrer le meilleur de Renault. «Le maître-mot qui a animé le développement de cette voiture, c’est l'excellence technologique», explique Gilles Vidal, arrivé à la tête du design chez Renault à l’été 2020, à propos du premier véhicule de série que lui et ses équipes ont entièrement dessiné.



Haut de 1,61 mètre et monté de jantes de 20 pouces, le Rafale doit devenir la meilleure arme de Renault pour conquérir le segment D. [...]