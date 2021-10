Renault: Objectifs maintenus malgré un effet puces plus lourd

PARIS (Reuters) - Renault a maintenu vendredi ses objectifs 2021 de redressement de la marge et du cash flow, ses baisses de coûts et ses hausses de prix devant pouvoir l'aider à compenser un impact bien plus lourd que prévu des pénuries de puces.

Le constructeur, qui estime désormais avoir perdu la production de 390.000 véhicules à cause des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs, et dont les pertes pourraient atteindre 500.000 véhicules sur l'année, a déclaré qu'il visait toujours une marge opérationnelle de l'ordre de 2,8% sur l'année, contre -0,8% sur l'ensemble de 2020. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

