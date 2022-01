Renault Nissan Mitsubishi va passer à 5 plateformes électriques communes

© KIM KYUNG-HOON Renault, Nissan et Mitsubishi ont annoncé jeudi leur intention de passer de quatre à cinq plateformes communes pour les véhicules électriques leur permettant de produire un total de 35 modèles différents d'ici 2030. /Photo d'archives/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Les trois entreprises ont défini une feuille de route commune à horizon 2030, en partageant les investissements

dans les futurs projets d'électrification et de connectivité. Des investissements massifs qu'aucune des trois entreprises ne pourrait réaliser seule", a déclaré le président de Renault et de l'alliance, Jean-Dominique Senard, cité dans un communiqué.

Reuters a rapporté dimanche que les trois partenaires de l'alliance automobile franco-japonaise prévoyaient de tripler leurs investissements dans l'électrique et d'allouer plus de 20 milliards d'euros (23 milliards de dollars) au développement de véhicules non thermiques au cours des cinq prochaines années,

En Europe, ce partage se concrétisera notamment par l'arrivée d'un tout nouveau véhicule électrique Nissan qui remplacera la Micra et sera produit par Renault dans le Nord de la France, sur la base de la future R5 électrique.

Précurseurs de l'électrique la décennie précédente, Renault et Nissan ont vu leur leadership sérieusement ébranlé par les ambitions de Tesla et de Volkswagen. Pour alimenter la forte croissance de ses modèles zéro émission, l'alliance a également annoncé renforcer sa stratégie commune en matière de batteries pour atteindre une capacité de production mondiale de 220 GWh en 2030.

