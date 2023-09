Renault Nissan met fin à ses achats communs, organisation plus autonome

PARIS (Reuters) - L'alliance formée par les constructeurs automobiles Renault, Nissan et Mitsubishi a annoncé mardi soir la fin de son organisation d'achats communs, pierre fondatrice de leur alliance historique, poursuivant la restructuration de l'édifice franco-japonais vers une structure plus souple et autonome.