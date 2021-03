Renault: La marge prime sur les volumes, dans les fourgons aussi

PARIS (Reuters) - Renault a dévoilé mercredi une nouvelle gamme de véhicules utilitaires déclinant à son tour la stratégie du constructeur mettant l'accent sur les marges, et non plus sur les volumes, afin de sortir au plus vite du rouge.

\ \ Partager



© Stephane Mahe Renault a dévoilé mercredi une nouvelle gamme de véhicules utilitaires déclinant à son tour la stratégie du constructeur mettant l'accent sur les marges, et non plus sur les volumes, afin de sortir au plus vite du rouge. /Photo prise le 19 février 2021/REUTERS/Stéphane Mahé

"Nous ne cherchons plus à être les plus gros, nous sommes très focalisés sur la valeur client", a déclaré Mark Sutcliffe, directeur de la division véhicules utilitaires de Renault, au cours d'une conférence de presse digitale. Tournant le dos aux ambitions de l'ex-PDG Carlos Ghosn, qui avait porté l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi à la première place des constructeurs mondiaux par les ventes en volume, le nouveau directeur général Luca de Meo veut recentrer Renault sur les segments et les marchés les plus rémunérateurs. Le groupe a ainsi ajouté dans sa gamme de véhicules utilitaires une version haut de gamme de sa navette Trafic, le "SpaceClass", un système d'ouverture latérale innovant sur son Kangoo ainsi qu'une quatrième silhouette, l'Express Van. Cette nouvelle fourgonnette aux dimensions réduites et au style plus dépouillé est fabriquée sur le site low cost marocain de Tanger, mais elle verra néanmoins son prix en France démarrer à seulement 3.000 euros en dessous de celui de son frère aîné Kangoo assemblé en France, à Maubeuge (Nord). Renault a également annoncé que ce nouveau véhicule aura une version passagers pour des marchés à l'international, comme le Maroc, la Turquie ou l'Ukraine. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)