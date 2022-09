Le site fabrique la toute nouvelle Mégane électrique et le Scenic en version thermique. Le constructeur automobile français a déjà dit s'attendre à ce que la crise des puces se prolonge au second semestre et début 2023, avec des arrêts ponctuels dans les usines d'assemblage pour y faire face.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Matthieu Protard)