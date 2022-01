Le futur SUV électrique d'Alpine sera produit dans l'usine de Dieppe

© Pascal Guittet L'usine Alpine de Dieppe (Seine-Maritime) va bénéficier d'un nouveau modèle, un SUV électrique.

Après une longue période d'incertitude pour l'usine de Dieppe (Seine-Maritime), la direction de Renault a confirmé vendredi 28 janvier que le prochain modèle de la marque Alpine serait bien assemblé dans le site normand. « Il y avait un doute sur l'avenir de cette usine il y a quelques années et aujourd'hui, grâce au travail qui est mené par les équipes de Renault (...), nous allons pouvoir vraiment assurer l'avenir de cette usine », a déclaré le président de Renault, Jean-Dominique Senard, sur France Inter.

Un SUV électrique pour Alpine

Cette annonce intervient dans le cadre d'une visite du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur le site de Dieppe. La marque Alpine, qui se limite actuellement à un modèle, l'A110, doit se développer dans les années à venir avec trois nouvelles voitures électriques. Le modèle assemblé sur le site de Dieppe sera un SUV électrique. Le direction de la marque compte sur ce portefeuille véhicule étendu pour développer enfin sa présence en Europe avant de pouvoir s'étendre à d'autres régions.

Renault et ses alliés, Nissan et Mitsubishi ont présenté jeudi un vaste plan commun qui prévoit 23 milliards d'euros d'investissement dans l'électrification de leurs véhicules sur les cinq prochaines années. Aujourd’hui, 60% des modèles de l’Alliance utilisent des plateformes communes. Les trois membres veulent faire passer ce taux à plus de 80% sur 90 modèles en 2026 pour réduire leurs coûts. Pour réussir cette accélération, l'Alliance compte passer de quatre à cinq plateformes communes de véhicules électriques.

Avec Reuters (Rédigé par Marc Angrand, avec Gilles Guillaume)