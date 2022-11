Renault fait du chinois Geely son partenaire de premier plan dans le moteur thermique

L'avenir de l’Alliance avec Nissan était un sujet tabou, mardi 8 novembre, lorsque Renault a présenté son vaste projet de réorganisation. C'est un autre nom qui est apparu en grand dans la stratégie du constructeur français : Geely. À parts égales avec Renault, le groupe chinois (déjà allié de Renault en Corée du Sud) va acquérir 50% du projet Horse, un nouvel équipementier spécialisé dans les moteurs thermiques. À elle seule, cette activité pourrait représenter un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros. Cela équivaut presque au tiers de l’activité de Renault en 2021.

Intégré dans la nouvelle entité Power, le projet Horse doit donner naissance à un «fournisseur mondial autonome» de moteurs hybrides et thermiques. L’entreprise regroupera 19 000 salariés et 17 usines mécaniques, dont environ 9 000 salariés et huit usines appartenant à Renault. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été communiqués. D'autres acteurs industriels que Geely, y compris issus du monde de l'énergie, pourraient entrer au capital de Horse à l'avenir. Le nom d'Aramco a notamment circulé ces dernières semaines.

« Aucun n’est en train de dominer l’autre »

[...]