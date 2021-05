Renault et Nissan visent davantage de synergies dans les batteries

PARIS (Reuters) - Renault et Nissan sont en discussion pour dégager davantage de synergies dans les modules de batteries électriques et espèrent être les premiers à franchir la barre du million de véhicules vendus sur une même architecture de batteries, a dit mardi le directeur général de Renault lors d'une conférence organisée par le Financial Times.

Les batteries sont depuis dix ans un point faible de l'alliance Renault Nissan en terme de synergies, avec d'un côté des modules longtemps fournis en interne par le groupe japonais pour sa berline Leaf et de l'autre des éléments achetés au coréen LG pour la Renault Zoé. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)