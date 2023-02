Renault et Nissan déclarent leur indépendance pour mieux sauver leur Alliance

L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi entre dans une nouvelle ère. Lundi 6 février, les trois constructeurs automobiles ont présenté l’accord qui doit redéfinir les termes de leur partenariat. Pour Renault et Nissan, c’est l’aboutissement d’une longue négociation censée réparer les dommages de l’affaire Carlos Ghosn. Terminé la course aux volumes et les tentatives de fusion. L’Alliance est désormais placée sous le signe de l’égalité et de l’autonomie stratégique des deux entreprises. Après ce choc de simplification, le duo franco-japonais souhaite aussi relancer des projets industriels communs.