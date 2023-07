Renault et Geely signent leur accord de coentreprise à 50-50 dans les moteurs thermiques

C'est signé. Renault Group et le chinois Geely confirment ce 11 juillet qu'ils veulent créer à parité un équipementier de premier plan d'ici la fin de l'année 2023. L'entité, dont le siège et l'équipe de direction doivent être établis au Royaume-Uni, emploiera 19.000 personnes et réalisera un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros.

La coentreprise, dont la valeur d'entreprise cible au closing est de 7 milliards d'euros sur la base des contributions des deux partenaires publiées par Geely, sera dirigée conjointement par Renault et le groupe chinois, avec un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de chaque partie. Elle aura deux centres opérationnels : Madrid en Espagne pour Horse (la nouvelle entité de Renault Group dédiée aux motorisations) et Hangzhou Bay en Chine pour Geely. Elle pourra s'appuyer sur un réseau de 17 usines mécaniques de moteurs et transmissions et 5 centres de R&D dans le monde et ambitionne une production de 5 millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an.

La coentreprise sera détenue à 50-50 par Renault et Aurobay (Geely), tandis que le groupe énergétique Aramco envisage toujours un investissement stratégique dans la nouvelle entreprise, peut-on lire dans le communiqué. Cet apport de capitaux viserait notamment à financer la recherche dans les carburants synthétiques et les nouvelles motorisations hydrogène.

La finalisation de la transaction est prévue pour le second semestre et reste soumise au feu vert des autorités de la concurrence et du contrôle des investissements étrangers.

Multiples partenariats

La stratégie actuelle de Renault pour rester dans la course à l'électrification passe par l'ouverture du capital de plusieurs de ses activités à des partenaires extérieurs. Outre Geely dans le thermique, Nissan, Mitsubishi et Qualcomm devraient investir dans l'entité électrique Ampère que le constructeur automobile français est parallèlement en train de créer.

Avec Reuters (Gilles Guillaume)