Renault envisagerait de baisser sa participation au capital de Nissan de 43% à 15%

Un nouveau chapitre pour l'alliance Renault-Nissan ? Le constructeur japonais souhaiterait que la participation du groupe français dans son capital passe de 43% à 15% idéalement, ce qui correspondrait à la participation que lui-même détient chez Renault, a assuré une source au fait du dossier à Reuters. Cette vente de titres, qui pourrait rapporter jusqu'à quatre milliards d'euros au géant tricolore, n'affecterait pas l'alliance commerciale, mais Nissan pourrait avoir besoin de lever des fonds pour mener une telle opération, a poursuivi la source, confirmant des informations du Wall Street Journal et de Bloomberg.

Ce rachat serait une condition pour que Nissan accepte d'investir dans la nouvelle entité dédiée à l'électrique de Renault, Ampère. Le groupe souhaite en effet se scinder en deux afin de rattraper son retard face aux leaders du secteur, tels que Tesla et Volkswagen. Le saoudien Aramco et le chinois Geely pourraient entrer au capital du nouveau pôle thermique, à hauteur de 40% et de 20% respectivement (contre 40% pour Renault), mais la structure de la branche électrique reste floue. Selon plusieurs sources, Renault pourrait ainsi conserver 51% des parts, Nissan en obtenir 15% et Mitsubishi, troisième partenaire de l'Alliance, 10%.

Une alliance fragilisée

Le directeur général de Renault, Luca de Meo, a assisté dimanche 9 octobre au Grand Prix de Formule 1 du Japon à Suzuka, ce qui lui a fourni l'occasion de s'entretenir avec son homologue japonais, Makoto Uchida. Il est peu probable que les discussions de ce week-end débouchent sur des résultats concrets, mais les négociations pourraient aboutir avant le 8 novembre, date à laquelle Luca de Meo prévoit de présenter sa stratégie, a ajouté la source.

Les interrogations sur l'avenir de l'alliance entre Renault et Nissan sont récurrentes depuis la disgrâce en 2018 de Carlos Ghosn, qui l'avait longtemps incarnée. Renault, Nissan et Mitsubishi prévoient que plus de 80% de leurs modèles seront basés sur des architectures communes en 2026, mais la question reste entière pour la décennie qui suivra.

