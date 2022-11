Renault décarbone ses usines, le bilan décevant de la COP27 : le Top/Flop de la semaine

Top : Renault accélère la décarbonation de ses usines

Le constructeur automobile Renault a dévoilé jeudi 24 novembre trois partenariats visant à atténuer l'empreinte environnementale de ses sites de production et à l'affranchir de la volatilité des prix de l'énergie. Les panneaux photovoltaïques de Voltalia devraient à eux seuls couvrir la moitié de la consommation d'électricité de ses activités de production à l'horizon 2027. Le groupe français a également fait appel à Engie et Dalkia, respectivement pour un projet de géothermie profonde à Douai (Nord) et une chaudière biomasse à Maubeuge.

Flop : Une COP27 au maigre bilan

L’accord signé dimanche 20 novembre à Charm El-Cheikh (Egypte), où s'est tenue la COP27, ne répond pas à l’urgence climatique. Aucune avancée majeure n’a été enregistrée sur les engagements des Etats et le recul des énergies fossiles, si bien que l'objectif de maintien du réchauffement à +1,5°C apparaît de plus en plus inatteignable. Le fonds pour les pertes et les dommages en direction des pays vulnérables apparaît comme l'une des seules bonnes nouvelles du sommet.