Renault conclut son alliance avec Geely pour redresser ses ventes en Corée du Sud

© Geely / Renault Renault et Geely vont lancer une nouvelle gamme de véhicules en Corée du Sud, basée sur l’architecture modulaire compacte (AMC) du groupe chinois Geely.

Renault concrétise son alliance avec Geely. Vendredi 21 janvier, les deux entreprises ont annoncé avoir conclu un accord de coopération pour la conception et la production conjointe de véhicules en Corée du Sud. Le groupe français a subi un sérieux revers sur ce marché en 2021, notamment à cause des pénuries de semi-conducteurs.

En août 2021, Renault avait déjà fait part d'un protocole d'accord avec Geely pour se relancer en Chine et en Corée du Sud. L'annonce du 21 janvier permet aux industriels de préciser leurs projets en Corée du Sud. En ce qui concerne la Chine, les discussions entre les deux groupes se poursuivent.

Début de production en 2024

Renault et Geely comptent lancer des véhicules thermiques et hybrides pour le marché sud-coréen et pour l'export. « Les nouveaux véhicules seront produits au sein de l’usine Renault-Samsung de Busan, en Corée du Sud, avec un début de production prévu pour 2024 », indiquent les deux entreprises dans un communiqué commun.

Les nouveaux véhicules utiliseront l’architecture modulaire compacte (AMC) du groupe chinois développée en Suède. Geely apportera également ses technologies de motorisation hybride. « Renault et Renault Samsung Motors vont associer leur expertise en matière de design et d’expérience client, tout en apportant des technologies innovantes », ajoute le groupe français.

Pour l'instant, l'accord ne prévoit pas de lancement de véhicules 100% électriques mais cette piste n'est pas complètement exclue. « Geely et Renault sont ouverts à toute discussion en fonction de l’évolution du marché », assure Renault à L'Usine Nouvelle.

Activités à la peine en Corée du Sud

Cet accord doit permettre à Renault de consolider ses activités à la peine en Corée du Sud. Le constructeur français produit et commercialise des véhicules dans le pays depuis plus de deux décennies via Renault Samsung Motors, une marque locale formée avec une filiale du conglomérat Samsung. En 2021, RSM affichait des ventes en chute de 36,3%, avec seulement 57 480 véhicules particuliers écoulés.

« Cette collaboration marque une avancée des deux groupes automobiles pour produire des véhicules à faible émission mais aussi pour accroître leur pénétration sur les marchés asiatiques de l’hybride électrique », espèrent Renault et Geely.

Simon Chodorge, avec Reuters (Reportage Norihiko Shirouzu, Myriam Rivet pour la version française, édité par Blandine Hénault)