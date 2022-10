Renault attribue deux nouveaux modèles au pôle français ElectriCity, Kippit en liquidation : le Top/Flop de la semaine

Top : Renault va produire 4L et Scenic à Maubeuge et Douai

Renault charge peu à peu ses usines du nord de la France, réunies dans le pôle ElectriCity. Le groupe automobile a annoncé l’attribution de la production de la future 4L électrique, qui doit être présentée au Mondial de l’automobile à Paris, au site de Maubeuge, et l’assemblage du nouveau Scenic à l’usine voisine de Douai. Le groupe martèle qu’il a l’intention de centrer sa production électrique en France, un changement après des années de délocalisation de la production automobile.

Flop : Kippit et son électroménager made in France ratent la ligne d’arrivée

C’était un concept prometteur. En 2015, la société toulousaine Kippit se positionne sur une offre de petit électroménager durable, évolutif, multifonctionnel, réparable à vie, recyclable et entièrement fait en France. Sept ans plus tard, l’entreprise a hélas été placée en liquidation judiciaire, plombée par des difficultés industrielles et financières.