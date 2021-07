Renault a renoué avec les bénéfices au premier semestre malgré la pénurie de puces

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe Renault devrait atteindre son objectif de réduction de coûts fixes en 2021, avec un an d'avance. /Photo d'archives/REUTERS/Stéphane Mahé

Bonne nouvelle pour le numéro 2 de l'automobile en France. Renault a annoncé vendredi 30 juillet avoir dégagé un bénéfice net de 354 millions d'euros entre janvier et juin, après avoir accusé une perte record de 7,3 milliards au premier semestre 2020. Sur un an, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 26,8 % pour s'établir à 23,4 milliards d'euros, mais sans pour autant rattraper les résultats précédant la pandémie (28 milliards lors des six premiers mois de l'année 2019).

Renault, qui devrait atteindre en 2021 avec un an d'avance son objectif de deux milliards d'euros de réduction des coûts fixes, a également presque renoué avec des flux de trésorerie positifs, en partie grâce au bénéfice surprise de son partenaire Nissan. Au premier semestre, ceux-ci sont ressortis à -70 millions d'euros, à comparer avec une hémorragie de plus de 6 milliards d'euros sur la même période en 2020.

Une pénurie frappante

« Ces résultats sont les fruits de notre plan stratégique Renaulution, axé sur la rentabilité, a commenté le directeur général de Renault Luca de Meo dans un communiqué. Ils ne marquent que la première étape de notre redressement qui devrait s'accélérer avec l'arrivée des nouveaux véhicules en préparation ».

Fort de cette confiance retrouvée, Renault vise pour 2021 une marge opérationnelle du même ordre que les 2,8 % obtenus au premier semestre, contre -0,8 % sur l'ensemble de 2020, malgré les incertitudes persistantes et la crise des approvisionnements de semi-conducteurs. Cette dernière devrait priver l'entreprise de la production d'environ 200 000 véhicules sur l'année, un impact sur les volumes deux fois plus sévère qu'initialement prévu, et ainsi affecter fortement les résultats du second semestre.

La course à l'électrique

Tournant le dos aux ambitions de volumes de son prédécesseur Carlos Ghosn, évincé sur des accusations de malversations financières qu'il rejette, Luca de Meo met résolument l'accent sur les modèles et les marchés les plus rentables. Le directeur général, ancien de Volkswagen où il a piloté la relance de la marque Seat, a indiqué qu'il ne s'agissait là que d'un début, le groupe étant actuellement dans le bas de son cycle de renouvellement de produits.

Face aux ambitions de Volkswagen ou Tesla, Renault compte bien rester dans la course de l'électrique avec dix nouveaux véhicules d'ici 2025. Mais si la Mégane électrique arrivera en 2022, la très attendue R5 de nouvelle génération, fer de lance de l'offensive du groupe sur les citadines électriques, ne succédera pas à la Zoé avant 2024.

Avec Reuters (Reportage Gilles Guillaume, avec Nick Carey à Londres et Sarah White à Paris, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)