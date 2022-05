Gelée à l’été 2021, la réforme d’EDF est toujours d’actualité. Elle devrait même être en haut de la pile de dossiers d'Emmanuel Macron, réélu fin avril. En pleine crise énergétique, cette refonte de l’électricien national apparaît plus que jamais nécessaire pour planifier la réindustrialisation du pays, l’électrification de l’économie, mais aussi pour faire évoluer la régulation des prix de l’énergie. Le 17 mars, à la présentation de son programme pour un second quinquennat, Emmanuel Macron a expliqué vouloir « reprendre en main plusieurs aspects de la filière énergétique » afin de « changer la formation des prix au niveau européen, notamment du prix de l’électricité ».

Pour cela, l’État devrait « reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels ». Le président réélu a précisé que, « sur une partie des activités les plus régaliennes, il faut considérer que l’État doit reprendre du capital, ce qui va d’ailleurs avec une réforme plus large du premier électricien français ». EDF devrait donc être renationalisé. A la présentation des résultats trimestriels d'EDF mercredi 4 mai, le directeur exécutif du groupe en charge de la direction financière, Xavier Girre, a confirmé que les discussions entre l'Etat français et Bruxelles sur l’avenir d'EDF et du nucléaire devraient reprendre d’ici à fin mai.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]