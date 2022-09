La SEIN cosigne un guide sur les clés du succès de la renaissance industrielle

Soirée festive, ce lundi 19 septembre, dans les salons de l’Hôtel de l’industrie à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. La Société d’encouragement pour l’industrie nationale (SEIN) a célébré le lancement d’un petit guide, consacré à la renaissance industrielle. Il est cosigné par la Banque des territoires, Bpifrance, et l’Agence nationale de la cohésion des territoires qui copilote notamment le programme Territoires d’industrie avec la DGE.

Pour consulter le guide

Président de la SEIN, Olivier Mousson ne s’en cache pas, il veut faire de cet hôtel chargé d’histoire « le lieu de la renaissance industrielle aujourd’hui », alors qu’il a été « le lieu de la naissance de l’industrie moderne au 19e siècle ». Après le constat partagé de la désindustrialisation du pays, l’heure est à la reconstruction.

Des témoignages d'industriels

Construit autour de témoignages d’entrepreneurs (Lhyfe, Lactips, Novalix, Ynsect, Recyouest, Moulinot), le guide illustre le fait que la renaissance industrielle est un cheminement collectif : « l’histoire d’un pays qui se met en mouvement derrière son industrie ». Elle est aussi l’histoire d’entrepreneurs qui parient sur l’industrie et sont prêts à relever le triple défi de la construction de notre soutenabilité écologique, de la réinvention de nos savoirs et de nos compétences, et du réaménagement de nos territoires.