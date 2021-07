Rémy Cointreau double ses ventes au 1er trimestre grâce à la réouverture des bars

(Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau a plus que doublé son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2021/22, grâce à la réouverture des bars en Europe et à la forte demande en Chine et aux États-Unis.

Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau a plus que doublé son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2021/22, grâce à la réouverture des bars en Europe et à la forte demande en Chine et aux États-Unis. /Photo d'archives/REUTERS/Stéphane Mahé Sur les trois premiers mois de son exercice, le chiffre d'affaires en données publiées de Rémy Cointreau a progressé de 95,3% à 293,1 millions d'euros. En données organiques, la hausse a atteint 105%, contre une perte de 33% l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 36,5% par rapport au premier trimestre de l'exercice 2019/20. Le fabricant du cognac Rémy Martin et du Cointreau s'attend également à un "excellent" premier semestre, grâce aux effets de phasage de ses expéditions et à de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux États-Unis, ainsi qu'à une base de comparaison favorable après une année marquée par la pandémie. (Reportage Milla Nissi et Federico Maccioni; version française Anait Miridzhanian)