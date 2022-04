La filière aéro voit enfin le bout du tunnel. Enfin, elle veut l’espérer même si le trafic aérien au niveau mondial n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant Covid et que la guerre en Ukraine apporte son lot d’incertitudes. «L’extraordinaire travail commun qui a été fait par la filière et les pouvoirs publics a permis de résister en 2020 et en 2021 d’afficher des chiffres caractéristiques d’une année de résilience et de préparation à la reprise », s’est réjoui Guillaume Faury, président du Gifas (groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) le 28 avril à l’occasion de la présentation des résultats de la filière en 2021. Celui que est également PDG d'Airbus évoque "une filière qui s'est remise en ordre de bataille".

Quasiment tous les indicateurs économiques sont passés au vert. Le chiffre d’affaires de la filière a crû de 7% en 2021 pour atteindre 55,2 milliards d’euros. Surtout les commandes ont effectué un bond de 68% pour atteindre les 50,1 milliards.

Dans le secteur des avions commerciaux, Airbus a aligné les succès en fin d’année dernière en décrochant des contrats auprès d’Air France et Transavia mais également des compagnies australienne Qantas et indienne Indigo. De quoi lui permettre de livrer 611 appareils en 2021 contre 566 un an auparavant.

Le carton du Rafale

Même tendance du côté des hélicoptères civils. Airbus a livré 338 machines en 2021 contre 300 un an auparavant. «Airbus Helicopters maintient sa position de n°1 mondial dans le secteur public et parapublic avec 52% de part de marché », s’est félicité Guillaume Faury. Historiquement, jamais le poids de la Défense n’a été aussi fort dans l’activité du groupement. L’an dernier, le chiffre d’affaires lié aux équipements et technologies militaires a crû de près de 20% pour atteindre 19,5 milliards d’euros. Les activités militaires ont pesé pour 35% du chiffre d’affaires et pour 55% des commandes de l’ensemble de la filière !

La palme revient au Rafale. L’an dernier, Dassault Aviation a livré 25 appareils à l’Inde et au Qatar. L’avionneur a par ailleurs enregistré 49 commandes d’appareils dont 37 à l’export auprès de multiples clients (Egypte, de la Grèce, de la Croatie). Longtemps boulet d’Airbus, l’A400M a également renoué avec le chemin de l’exportation grâce à des commandes de l’Indonésie et du Kazakhstan.

Le secteur spatial n’est pas en reste. Il retrouve son niveau d'avant 2020 avec un chiffre d'affaires consolidé au-delà des 4,2 milliards. Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space ont capté à eux deux plus de 70% du marché des satellites de télécommunications. Et ce n’est pas tout. «Thales et Airbus ont été les grands gagnants du contrat de renouvellement de la constellation Galileo avec l’attribution de 12 satellites au total», s’est félicité le président du Gifas.

Côté lanceurs, ArianeGroup a réalisé l’an dernier 15 lancements (soit 305 satellites mis en orbite) et a réussi parfaitement la mise en orbite du télescope spatial James Webb au profit de la NASA.

Difficultés à recruter

Fort de ces bons chiffres, la filière promet des embauches massives, avec le recrutement 15 000 CDI et 6000 alternants en 2022. Cela fait suite à une année 2021 où les effectifs ont baissé de 3% (soit 6000 salariés) pour s’établir à 188 000 salariés. L'objectif: être au rendez-vous des augmentations de cadence et des nouvelles commandes. Airbus a confirmé son ambition de produire l’A320 à 65 exemplaires par mois d’ici à mi-2023 contre moins d’une cinquantaine par mois actuellement. Il faudra donc recruter tout azimut.

«Le problème que l’on a aujourd’hui, c’est le même que dans beaucoup de secteurs industriels, c’est le manque d’intérêt et la peur de rejoindre ce secteur. On veut convaincre les hommes, les femmes, les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, de tous âges, de rejoindre notre filière dès cette année », a exhorté Christophe Cador, président du comité AERO-PME du GIFAS. La filière veut notamment attirer des salariés des autres secteurs industriels qui ont souffert de la crise du Covid et notamment du secteur automobile.

Le rebond du secteur aéronautique reste toutefois à confirmer. Le trafic aérien commercial au niveau mondial, reste encore à un niveau inférieur de 20% à celui de 2019. De même, les chiffres d’affaires et les commandes sont encore loin de leur niveau d’avant-crise Covid. En 2019, les ventes du GIFAS avaient dépassé les 74 milliards, soit un niveau bien au-dessus des 55 milliards enregistrés en 2021.

Un salon du Bourget 2023 bien parti

Presque sur un nuage, le GIFAS a confirmé la tenue du salon du Bourget en 2023 après l’annulation de l’édition de 2021. Le cru 2019 avait été un grand salon en termes de nombre d’exposants et de visiteurs et avait confirmé le statut du Bourget comme le plus grand salon aéronautique mondial, deux fois plus grand que celui de Farnborough qui se tient au Royaume-Uni. «Nous sommes au même niveau d’inscriptions qu’en 2019 à la même époque. Nous sommes partis pour faire un salon qui soit la grande fête de l’aéronautique mondiale », s’est réjoui Patrick Daher, commissaire du salon. L’aéronautique retrouve des couleurs.