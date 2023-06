Relocalisation de médicaments, investissement d'1 milliard à Lacq, ralentissement de l'inflation… Sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

Emmanuel Macron veut relocaliser la production de 50 médicaments

La France veut retrouver sa souveraineté en matière de médicaments. Le gouvernement a publié le 13 juin la liste des 450 médicaments considérés comme prioritaires en raison des tensions d'approvisionnement, de la dépendance aux importations extra-européennes et de leur valeur thérapeutique en France. Pour le chef de l’Etat, 50 parmi ces 450 doivent faire l’objet d’une relocalisation de la matière première (principe actif ou produit fini). 25 d’entre eux verront d’ailleurs leur production relocalisée ou augmentée en France dans les semaines à venir. Pour réussir ce pari, 160 millions d’euros seront investis sur tout le territoire dans 8 nouveaux projets de relocalisation de principes actifs et de médicaments.

Elyse Energy va construire une usine de carburant aérien durable d’un milliard d’euros à Lacq

C'est l’une des annonces fortes du Salon du Bourget, qui débute ce 19 juin. Avec le soutien du groupe Avril, la start-up Elyse Energy va implanter une usine sur le bassin de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) pour produire du kérosène vert à partir de biomasse. Un investissement d'un milliard d'euros.

Selon l'Insee, le pic de l'inflation est enfin passé

Bonne nouvelle, l’Insee estime que le pic d’inflation est désormais derrière nous. En mai, l’indice des prix à la consommation a progressé de 5,1% en glissement annuel et devrait retomber à 4,4% fin décembre, selon la dernière note de conjoncture de l’institut publiée le 15 juin. Ce repli s’explique en premier lieu par la forte baisse des coûts de l’énergie, pétrole et gaz, après le pic de leur cours l’été dernier. Quant aux prix à la consommation du secteur agroalimentaire, qui représentent la contribution la plus importation aux évolutions des étiquettes, ils devraient également baisser.

Seb se dote d’une giga plateforme logistique à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais)

Après 14 mois de travaux et 80 millions d’euros dépensés, la nouvelle plateforme logistique du géant français de l’électroménager Seb a officiellement été inaugurée le 13 juin, à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais). Avec une capacité de stockage de 140 000 palettes et un flux de 100 camions par jour, ce site est le premier de cette envergure pour le groupe.

A Versailles, 45 pays s’engagent à accélérer leurs progrès en matière d'efficacité énergétique

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a convié 700 personnes provenant de plus de 80 pays à Versailles (Yvelines) pour sa 8ème conférence internationale sur l’efficacité énergétique. L’évènement s’est déroulé du 6 au 8 juin, et était co-organisé par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. A l’issue de cette réunion, 45 gouvernements membres de l’AIE ou partenaires provenant des 5 continents se sont engagés à soutenir des politiques et actions visant à doubler le taux annuel mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici à 2030.

Les jeunes pousses de l’agro ont levé 668 millions d’euros en 2022, un record

Dans l'agroalimentaire, l’année 2022 a été «historique» à en croire le rapport du cabinet de conseil KPMG paru le 13 juin : les jeunes pousses du secteur ont attiré 668 millions d’euros, un montant record (vs 200 millions en 2021). Le secteur de l’agro a ainsi capturé 5% des levées de fonds totales réalisées en France (13,5 milliards d’euros).

Intuis inaugure son usine dédiée à la fabrication de pompes à chaleur dans la Somme

Le groupe Intuis a inauguré le 13 juin sa première usine française dédiée au développement et à la production de pompes à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique, à Feuquières-en-Vimeu (Somme). Cet investissement de près de 25 millions d’euros comprend la construction des bâtiments, les équipements de production et les surfaces de stockage.