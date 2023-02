Relocalisation dans l'armement, satellite Euclid, nouveau patron pour Citroën... Les cinq images de la semaine

Première opération stratégique de relocalisation dans l'armement

Le spécialiste des explosifs Eurenco va créer une ligne de production de poudres pour gros calibres à Bergerac (Dordogne). En pleine capacité dès 2025, il livrera de quoi équiper 95 000 obus pour répondre aux besoins des armées françaises et alliées. Un investissement estimé à 60 millions d’euros, dont 10 millions apportés par l’Etat.

le satellite Euclid va tenter de percer les secrets de la matière et l'énergie noires

Le satellite Euclid a été dévoilé le 21 février sur le site Thales Alenia Space de Cannes (Alpes-Maritimes) avant son envol à l'été 2023. Ce programme, évalué à 1,4 milliard d’euros, pourrait aboutir à une nouvelle cosmologie à partir de l’observation de la matière et de l’énergie noires.

La marque Citroën change de patron

Les mauvaises ventes de Citroën en Europe ont-elles scellé le sort de Vincent Cobée ? Jeudi 23 février, Stellantis a annoncé la nomination de Thierry Koskas comme directeur général de la marque française. Ce dernier assurera également la direction des ventes et du marketing de Stellantis à partir du 1er mars. Diplômé des Mines et de Polytechnique, Thierry Koskas devra relancer une marque passée sous la barre des 4% de parts de marché en Europe en 2022. Avec une identité recentrée sur l'accessibilité et la frugalité, Citroën devra également se mesurer à un concurrent qui ne cesse de progresser : la marque Dacia, filiale du groupe Renault.

A bord du navire câblier Pierre de Fermat avec les marins d'Orange

L'opérateur télécoms Orange possède une activité méconnue du grand public : la pose et la réparation de câbles sous-marins. L'Usine Nouvelle a pu monter à bord de son navire câblier Pierre De Fermat lors d'une escale à Brest (Finistère).

En Suisse, la start-up Clearspace se prépare à nettoyer l'espace

Basée près de Lausanne, la jeune entreprise Clearspace, qui a levé 26 millions d’euros en janvier, développe un robot nettoyeur d’orbite révolutionnaire. L’Agence spatiale européenne vient de valider la première phase de son programme qui vise à éliminer un débris spatial en 2026.