Relation fournisseur/client : Palmarès haut de gamme pour la 2e édition des Trophées Initiatives chimie

Le mercredi 6 octobre 2021, la deuxième cérémonie des Trophées Initiatives chimie s’est tenue en marge du salon Esope, au Dock Pullman, à Paris. Nés d’une collaboration entre l’association Interchimie-Gific et le magazine InfoChimie, ces trophées ont pour vocation de récompenser une collaboration réussie entre un fournisseur – équipementier, fournisseur de services ou start-up –, et un industriel de la chimie ou d’une industrie de process connexe comme la métallurgie, le nucléaire ou la pharmacie. La chimie est un secteur d’excellence récompensé par neuf prix Nobel, et qui joue un rôle clé dans les grands défis d’avenir. Mais pour Vincent Béranger, président d’Interchimie-Gific, « il n’y a pas de secteur performant sans un écosystème de grande qualité, cohérent, composé d’entreprises complémentaires intégrées dans un système vertueux, tourné vers une production qui soit performante et fiable, dans le présent et dans le temps », a-t-il ajouté, soulignant que les entreprises fabricants de pompes, de vannes, d’agitateurs, de robinetterie, de produits de comptage, et bien d’autres, sont importantes pour la performance des donneurs d’ordres de l’industrie chimique.

Après une première édition réussie qui s’était tenue en 2019, une deuxième édition a donc été organisée, surfant sur cette idée originale de récompenser un couple d’entreprises partenaires, plutôt qu’une seule entreprise. Tour d’horizon des six projets lauréats de cette édition 2021*.

Trophée de l’Innovation et de la R&D

Rondol Industrie et Seqens

Améliorer la biodisponibilité des principes actifs grâce à l’extrusion

Producteur de principes actifs pharmaceutiques, le groupe Seqens souhaitait pouvoir « préformuler » des produits pour améliorer leur biodisponibilité ainsi que le profil de relargage dans le corps. Une stratégie d’autant plus importante dans le cas de l’Aspirine où il vise à développer ses ventes sur des marchés difficilement adressables aujourd’hui par des formulations classiques, en particulier dans le domaine de l’oncologie. C’est pour répondre à cette problématique que Seqens s’est rapproché de la société Rondol pour valider le potentiel de l’extrusion sur des principes actifs. Partenariat qui a débouché sur l’installation d’une extrudeuse verticale dans son centre de recherche de Porcheville, dans les Yvelines. L’extrusion a été « repérée » par l’industrie pharmaceutique depuis quinze ans, du fait de deux tendances qui se sont développées conjointement : les nouvelles molécules sont de moins en moins solubles et leur développement est de plus en plus capital intensive, du fait des contraintes réglementaires (1 M€ d’investissement par m2 de salle blanche). La technologie d’extrusion et les micromachines développées par Rondol permettent de supprimer plusieurs étapes de fabrication et de produire en continu, tout en divisant par cinq la surface au sol en salle blanche. Ceci pourrait donc compenser les surcoûts liés à une production pharmaceutique en Europe. Rondol et Seqens ont signé un accord de coopération technologique en mars 2021 et prévoient de publier un White paper sur l’Aspirine, avec l’ambition d’améliorer encore sa formulation afin de rendre possible son utilisation dans le traitement de nouvelles pathologies.

Trophée de la Digitalisation des process de production

Optimistik et Adisseo France

De la data science accessible pour optimiser les procédés

L’accès aux données de fonctionnement des ateliers de fabrication est primordial pour permettre le suivi et l’optimisation des procédés. Or chez Adisseo, les systèmes de conduite des usines n’étaient pas tous accessibles à distance et ne communiquaient pas entre eux. Fort de ce constat, le spécialiste de la nutrition animale s’est rapproché de l’éditeur de logiciels Optimistik, dans le but de déployer sa solution digitale OIAnalytics avec de nombreux objectifs : automatiser et fiabiliser le calcul des rendements, aider à identifier les paramètres qui impactent les performances du procédé et son économie, comparer les performances des différentes usines, réduire la variabilité des procédés, anticiper les dérives opérationnelles, automatiser le suivi de la performance énergétique et environnementale et les rapports journaliers, etc. L’originalité du projet tient dans la capacité d’adresser le sujet avec un outil qui, contrairement à beaucoup de solutions « classiques », utilise les technologies les plus récentes de data science (dont le machine learning) sans nécessiter d’équipes de data scientists. Après deux ans de projet, le déploiement géographique de l’outil est en phase terminale en Europe (France et Espagne) et en Chine et en cours de déploiement sur l’un des centres de recherche (Toulouse). Pour 2021 et 2022, l’acquisition de données va être diversifiée au travers de technologies IoT (géolocalisation, température produit, vibration matériel tournant, etc.) pour les départements logistique et maintenance. L’objectif du retour sur investissement (ROI) avait été fixé à deux ans au démarrage. Calculé sur les gains observés en 2020, il est finalement inférieur à un an.

Trophée de la Sécurité partagée

Pronal et Framatome

Confiner la radioactivité à moindre coût

Concepteur de centrales nucléaires, Framatome souhaitait améliorer la sécurité de ses collaborateurs, en leur permettant de travailler à l’intérieur de la boîte à eau d’un générateur de vapeur et devant le trou d’homme ouvert, sans risque de contamination. En effet, compte tenu de la difficulté liée à la décontamination des outils, de la nécessité d’assurer la protection du personnel opérant dans ces zones, ainsi que des coûts associés à ces opérations, la transposition de la contamination radioactive est un risque majeur. La première idée a été de décontaminer intégralement la boîte à eau. Cette solution a été rapidement abandonnée car beaucoup trop onéreuse (plusieurs millions d’euros), et complexe techniquement, sans garantie de résultat. Pronal, concepteur de produits sur mesure en élastomère, a donc développé, en collaboration avec Framatome, une enceinte de protection en polyuréthane se fixant sur le trou d’homme et permettant de contenir la contamination à l’intérieur de la boîte à eau. Cette enceinte à toit gonflable, dotée d’une structure rigide, épouse parfaitement la forme de son environnement et permet de créer une zone de travail protégée. Les opérateurs peuvent donc opérer sans contaminer leurs outils tout en intervenant en tenue universelle. L’enceinte est déployée intégralement depuis le trou d’homme à l’aide de divers outillages permettant ainsi de ne pas entrer à l’intérieur du bol pour limiter la dosimétrie. Le système de déploiement, ainsi que sa forme, ont été minutieusement conçus afin que les opérateurs passent un minimum de temps en face du trou d’homme lors de son installation, tout en garantissant une zone de travail suffisante pour le passage des outillages.

Trophée de la Maintenance curative et prédictive

Intero et Dow France

Inspection robotisée de réservoirs soumis au PM2I

Le projet récompensé porte sur l’inspection de deux réservoirs en service sur le site de Dow France, à Lauterbourg (Bas-Rhin). Dans le cadre du Plan de modernisation des installations industrielles (PM2I), publié en octobre 2010, ces réservoirs devaient subir une inspection hors exploitation, avant novembre 2020. Cette opération de maintenance a été réalisée avec un robot A500, doté d’une caméra embarquée capable d’évoluer en milieu Atex, pour réaliser des prises de vue en évitant l’entrée d’un opérateur en espace confiné. Ce robot permet de réaliser un floorscan identique à celui de la méthode traditionnelle (paroi, tôle de fond, soudures). Il est lié par un ombilical à un poste de commande qui est situé à l’extérieur, et à proximité du réservoir, permettant son pilotage par un système de sonar. Lors d’une première tentative en 2019, le projet avait avorté car les « parties molles » du robot s’étaient révélées incompatibles avec les fluides contenus dans le réservoir. D’où l’idée de Dow de ne plus réaliser cette inspection dans le fluide de travail, mais de vider les réservoirs et de les remplir d’eau pour permettre au robot d’évoluer en milieu liquide. Cette opération a été rendue possible grâce à un ensemble de fournisseurs dont Intero et l’Institut de soudure, pour la partie inspection, Médiaco pour le grutage, Ebert pour la mécanique et la tuyauterie, et Actemium pour l’instrumentation. Pour ce qui est de la performance économique du projet, Dow fait état d’une inspection moins onéreuse qu'avec la méthode traditionnelle : 400 000 € pour une inspection traditionnelle, coût divisé par deux en remplaçant le fluide par de l’eau, coût divisé par trois si le robot reste immergeable dans le fluide d’origine.

Trophée de l’Empreinte environnementale

ETCI et Axens

Un pilote innovant pour le captage de CO2 industriel

Onze acteurs européens, dont ArcelorMittal, Axens, IFP Énergies nouvelles (IFPEN) et TotalEnergies, ont lancé, en mai 2019, un projet de démonstration d’un procédé innovant de captage de CO2, d’origine industrielle, le procédé DMX développé et breveté par l’IFPEN. C’est un procédé par solvant, plus performant que les procédés de référence aux amines. La stabilité chimique du solvant DMX permet également d’opérer cette régénération à une température supérieure et de produire le CO2 à pression plus élevée, ce qui se traduit par une économie de deux étages de compression, par rapport aux procédés classiques. Par ailleurs, grâce à la valorisation de la chaleur produite sur le site d’ArcelorMittal, le procédé DMX, tel que validé dans ce projet « 3D », devrait conduire à une réduction de 30 % des coûts de captage. Spécialisé dans la chaudronnerie et la tuyauterie sous pression, le lensois ETCI a été choisi pour réaliser le pilote de démonstration du procédé qu’il va installer sur le site sidérurgique d’ArcelorMittal, à Dunkerque (Nord). Il sera capable de capter 0,5 tonne par heure de CO2 issu de gaz sidérurgique. Le second objectif de ce projet est de préparer la mise en place d’une première unité de taille industrielle, sur le même site, qui pourrait être opérationnelle à partir de 2026. Cette unité devrait capter plus de 125 tonnes de CO2 par heure, soit plus d’un million de tonnes de CO2 par an. Le troisième objectif est enfin de concevoir le futur pôle européen de Dunkerque-Mer du Nord, qui pourrait capter, conditionner, transporter et stocker 10 millions de tonnes de CO2 par an et verrait le jour à l’horizon 2035.

Trophée Coup de cœur du jury

Tournaire Équipement et Botanicert

Une plateforme collaborative dans le domaine de l’éco-extraction

Spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements dédiés au traitement des matières naturelles brutes, Tournaire Equipement SAS a développé la plateforme d’essais collaborative WiNatLab, qui propose un ensemble de services pour accompagner les clients dans leur dynamique d’innovation, dans le domaine de l’éco-extraction. En plus de solvants alternatifs, d’autres écoprocédés montent en puissance, alors qu’ils étaient auparavant utilisés à petite échelle. On peut citer l’extraction par ultrasons ou par micro-ondes. Les entreprises cherchent des procédés plus respectueux de l’Homme et de l’environnement tout en limitant leur consommation de ressources : eau, énergie, matières premières. Avec le WitNatLab, Tournaire souhaite mettre à disposition de ses clients, œuvrant dans les secteurs du naturel (parfums, arômes, cosmétiques, nutraceutique, biocontrôle, etc.), une offre complète en termes de services, d’expertise et de technologies. Cela est rendu possible par l’orchestration de partenariats premium centrés sur la performance – chaque partenaire intervenant sur un aspect du développement d’un actif, qu’il s’agisse du sourcing, de l’analyse toxicologique, de technologies d’extraction verte, d’études de marché, etc. Parmi ses partenaires, Botanicert est un laboratoire spécialisé dans le domaine du végétal, basé à Grasse (Alpes-Maritimes), qui compte sept employés. Son expertise se situe dans la connaissance de la chimie du végétal, l’identification des plantes et des substances actives et les méthodes d’analyse. Parmi les autres partenaires figurent Health & Beauty Innovation, EcoXtract (Pennakem), IDCO et Nova Extraction.

* Mention spéciale pour quatre autres dossiers de qualité qui ont concouru en phase finale de cette sélection. Ils étaient portés par Osmose et Givaudan, Eiffage Energies Systèmes et TotalEnergies, Flux France et CMS High Tech et Initiatives Décoration SAS.