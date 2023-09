Rejoignez-nous pour la troisième étape de "Territoires & Industrie" le 20 septembre à Dunkerque

Mai 2023. Le président de la République se rend à Dunkerque, dans le Nord, pour une annonce de grande ampleur : l'installation d'une gigafactory de batteries. ProLogium, fabricant taïwanais de batteries électriques, investit plus de 5 milliards d’euros dans une usine qui devrait être opérationnelle en 2026. C'est le plus gros investissement industriel de l'année 2023 (à ce jour). Avant lui, c'est le français Verkor, fabricant de batteries notamment pour Renault, qui avait fait le choix de Dunkerque. Sa gigafactory est prévue pour 2025.

Une attractivité et un dynamisme appréciés

Les nouveaux venus comme ProLogium et Verkor vont s'intégrer à un tissu dense déjà composé de près de 400 industriels. «Le territoire a toujours été très attractif pour les industriels, note Blandine Laperche, présidente du Réseau de recherche sur l’innovation et professeur en économie de l’innovation à l’Université Littoral Côte d’Opale (ULCO). La présence d’un port maritime, la disponibilité en foncier, les compétences industrielles présentes et les aides publiques sont des arguments forts pour un industriel.»

Pour continuer à attirer de nouveaux venus, le territoire a un impératif : décarboner les activités industrielles existantes. Comme ArcelorMittal, dont le site est le premier émetteur de CO2 de France. La communauté urbaine de Dunkerque et les industriels ont l'objectif de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Plusieurs projets vont dans ce sens. A l’instar de Cap Décarbonation, un projet à 530 millions d’euros, porté par le cimentier Eqiom, le producteur de chaux Lhoist, RTE, Air Liquide et Dunkerque LNG, le propriétaire du terminal méthanier de Dunkerque. L’objectif : capter, liquéfier, stocker puis séquestrer 1,5 million de tonnes de CO2 par an à l’horizon 2028. Autre initiative : le Collectif CO2, qui regroupe quatre industriels (ArcelorMittal, Aluminium Dunkerque, Ferroglobe et Comilog) et ambitionne d’être le premier hub français dédié à la décarbonation industrielle et à l’hydrogène.

Pour réussir cette transition, il faudra attirer, former et recruter les talents. Et parvenir à les retenir, grâce à une offre de logements et de services adaptée.

