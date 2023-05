Rejoignez-nous pour la deuxième étape de "Territoires & Industrie" le 25 mai à Villard-Bonnot, près de Grenoble

C'est le territoire qui accueillera le plus gros investissement industriel depuis des décennies en France : Grenoble va bénéficier de la création d'une méga-usine de puces, par STMicroelectronics et son partenaire taïwanais GlobalFoundries, à Crolles. Ce n'est pas un hasard si l'Isère a été choisie pour cette implantation. La région fourmille de pépites technologiques, dans l'électronique, la santé, l'énergie, grâce notamment à la présence de nombreux laboratoires de recherche. Pas étonnant, donc, que L'Usine Nouvelle et La Gazette des communes l'aient choisi pour la deuxième étape de la tournée "Territoires & Industrie". Cet événement a pour but de prendre le pouls de la relocalisation là où elle s'opère, dans les régions françaises, dans les zones périurbaines et rurales.

Un mois après notre étape inaugurale à Valence (Drôme), rendez-vous à Villard-Bonnot, à 15 kilomètres à l'est de Grenoble, le jeudi 26 mai dès 16 heures, pour un événement en deux temps. D'abord deux tables rondes pour identifier les bons leviers à activer pour réindustrialiser. Nous nous intéresserons notamment à la co-construction public-privé pour déployer plus rapidement les projets d'investissements. Puis nous nous pencherons sur la question des facteurs d'attractivité (foncier, friches industrielles, infrastructures...) pour faire des projets de relocalisation ou de réindustrialisation des succès. Le tout avec des témoignages d'entreprises et de collectivités.

