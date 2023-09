Réindustrialisation en région, comment bien recruter sur de nouveaux métiers ? Inscrivez-vous à notre webinaire du 26 septembre

Les besoins en compétences sont criants dans tous les secteurs et les industriels éprouvent des difficultés à recruter de la main d’oeuvre qualifiée, et pas seulement pour les métiers en tension. Les collectivités peuvent les y aider, notamment en coordonnant les divers acteurs, privés et publics, et en mettant en relation employeurs, organismes de formation, salariés et demandeurs d’emploi.

Dans le cadre de leur tour de France de la réindustrialisation, «La Gazette des communes» et « L’Usine Nouvelle » vous proposent, lors d’un webinaire qui aura lieu le mardi 26 septembre à 10 heures de poser vos questions à quatre experts. Quels talents pour une réindustrialisation verte et innovante ? Comment dénicher les bons profils ? Comment orienter les jeunes talents vers l'industrie ? Quelle offre de formation mettre en place pour accompagner la réindustrialisation verte ? Quel rôle peut jouer la réinsertion ?

Quatre experts seront autour de la table en direct pour répondre aux questions d'Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L'Usine Nouvelle : Sabrina Fischer, directrice de l’insertion et du retour à l’emploi au Conseil départemental du Territoire de Belfort, Stéphane Piou, directeur expertise et service de Rexel, Jon Scott, DRH d'Amazon Logistique France, et un représentant de la BPCE.

