Réindustrialisation aux Etats-Unis, supercalculateur exaflopique hébergé en France, commande de 1000 missiles Mistral... Les cinq articles les plus lus

1 - L'effet spectaculaire de l'IRA sur la réindustrialisation aux Etats-Unis

Selon des statistiques fédérales, l'Inflation reduction act américain a provoqué une explosion des annonces d'investissements industriels dans le pays. Des Etats largement désindustrialisés depuis des décennies en bénéficient.

2 - La France remporte le deuxième supercalculateur exaflopique d’Europe

La France a été choisie pour accueillir «Jules Verne», le deuxième supercalculateur exaflopique d’Europe. Représentant un budget d’environ 542 millions d’euros, il sera installé au centre de calcul du CEA à Bruyères-le-Châtel, dans l’Essonne.

3 - La France et quatre autres pays européens commandent au moins 1000 missiles Mistral à MBDA

La France, la Belgique, Chypre, l’Estonie et la Hongrie ont signé à Paris une lettre d’intention en marge de la conférence sur la défense aérienne et anti-missile de l’Europe lundi 19 juin dans le but d’acquérir au moins 1 000 missiles Mistral à MBDA.

4 - Etats, industriels, armées de l'air... Au Bourget, le SCAF rallie tous les suffrages

Airbus et Dassault Aviation enterrent la hache de guerre, la Belgique s’associe à la France, l’Allemagne et l’Espagne, leurs armées de l’air se montrent enthousiastes sur les capacités de combat collaboratif aérien… Le programme européen de système de combat aérien du futur (SCAF) est totalement relancé.

5 - Le plan de TotalEnergies pour produire 500 000 tonnes de SAF par an en France

Pour répondre à la demande de carburant durable aérien (CAD), TotalEnergies étudie un nouvel investissement à La Mède, dès 2024, en complément d’une extension de capacité à Grandpuits et en Normandie. Objectif : produire 500 000 tonnes de CAD par an en France en 2028.