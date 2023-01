Réindustrialisation, adaptation... Les ambitions de Boris Ravignon, nouveau PDG de l’Ademe

Le poste est éminemment politique. Malgré un vote défavorable du Parlement après son audition du 14 décembre (16 voix contre et 10 pour au Sénat, 19 pour et 17 contre à l'Assemblée nationale), mais pas suffisant pour l’exclure (il faut deux-tiers de voix contre), Boris Ravignon est devenu président-directeur général de l’Agence de la transition énergétique et de la maîtrise de l’énergie, l’Ademe. Proposée par Emmanuel Macron, sa nomination a été confirmée en Conseil des ministres à la veille de Noël, le 22 décembre.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]