Réglementation, déficit commercial... Les enjeux derrière les assises de la forêt et du bois

Annoncées en juillet dernier par le Premier ministre Jean Castex, les assises de la forêt et du bois s’ouvrent mardi 19 octobre, pour une restitution prévue en janvier 2022. Cette séquence de travaux entre acteurs de la filière sera articulée autour de quatre thématiques : garantir la neutralité carbone et augmenter la contribution de la filière forêt-bois, gérer la problématique de résilience des écosystèmes forestiers, renforcer les capacités de valorisation de la ressource nationale et améliorer le dialogue entre les parties prenantes de la gestion forestière.