Règlement emballages : un socle commun à affiner pour chaque maillon de la chaîne

Près de 3 ans après la publication de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en France (loi Agec), et après avoir essaimé dans un certain nombre d’États membres à l’instar de l’Espagne, de l’Italie ou encore de la Belgique, l’Europe s’empare du sujet emballage avec la volonté ferme d’assurer un socle commun pour tous.

Cette volonté s’inscrit plus largement dans le cadre du Pacte vert européen avec le fameux objectif, et cela aura son importance au regard des multiples propositions du règlement, d’atteindre d’ici à 2050 une neutralité carbone pour le continent européen.

Harmoniser, assurer un terrain et des règles du jeu en commun est une excellente nouvelle pour l’industrie ! En effet, comment sinon s’assurer d’une quelconque puissance industrielle, comment aller vers une transition verte sans s’imposer une direction commune avec ses contraintes mais aussi ses opportunités pour notre secteur ? Le règlement emballages et déchets d’emballages dont l’atterrissage devrait avoir lieu d’ici aux prochaines élections européennes tente de relever ce défi, et c’est tant mieux.

Il s’agit néanmoins, au regard de la première version de travail présentée par la Commission européenne le 30 novembre dernier, de s’assurer d’une adéquation pleine et entière entre les ambitions, partagées largement par nos industriels, et les mesures mises en place pour les atteindre.

Critères d’écoconception

La première est celle de rendre tous les emballages recyclables, d’un point de vue économiquement viable, d’ici à 2030, cela en passant par des règles d’écoconception. En somme, chaque emballage mis en marché, en 2030, devra respecter un certain nombre de critères d’écoconception assurant sa recyclabilité mais aussi, d’ici à 2035, garantir sa capacité à être efficacement collecté et trié. Ici, toute la chaîne de valeur de l’emballage est donc concernée.

Penser l’emballage comme un tout, de la conception à la fin de vie est au centre des préoccupations des industriels du secteur depuis quelques années déjà. Par exemple, l’enquête annuelle Elipso 2022 montre que 72 % des emballages plastique sont désormais en mono-matériaux (PET, PE, PP ou PS) leur facilitant le recyclage. Face à cela, le taux de recyclage des emballages plastique en France est, selon les derniers chiffres publiés par Eurostats, de 21,4 % seulement. On voit ainsi l’écart à combler?! Il est nécessaire d’assortir le règlement, au regard des règles de recyclabilité, de conditions fortes quant aux capacités de collecte, tri et recyclage des emballages. Sinon ces efforts seront vains ! Notons toutefois que l’arrivée obligatoire des consignes pour recyclages d’ici à 2029, en plus de clore un débat franco-français, vient garantir un taux de collecte à la hauteur des objectifs affichés.

Recyclage chimique et mass balance

Par ailleurs sur les futures obligations d’incorporation de plastique dans de nouveaux emballages, si l’on sait compter sur le développement du recyclage chimique (permettant une qualité équivalente au vierge) d’ici à 2030 avec des annonces de l’ordre de 3,5 millions de tonnes environ (soit 16 % de l’offre environ), il est urgent de reconnaître les procédés de mass balance pour garantir aux acteurs une reconnaissance des taux issus de ces matières.

Ensuite, le recyclage chimique, bien que nécessaire, est un complément au recyclage mécanique qui lui, restera majoritaire d’ici à 2030/2040. Le règlement peut dans ses versions à venir lors des passages en Conseil et Parlement fixer les conditions externes indispensables à l’atteinte des objectifs d’incorporation de matière recyclée pour les emballages plastique (pourquoi seulement obligatoire sur le plastique du reste ?). Cela dans le but de disposer d’un gisement de matière secondaire suffisant mais également de qualité adéquate pour assurer le respect des taux.

La collecte et de tri à l’impératif

Parmi les éléments à mettre en place, à côté des impératifs de collecte et de tri et du mass balance cités précédemment, une attention particulière doit être portée au prix et à la disponibilité de ces matières recyclées, tout en levant certains freins règlementaires restant. Un accès prioritaire à la matière par exemple via une utilisation de la matière recyclée emballage à emballage serait un véritable moyen d’assurer ces conditions, à moindre effort. Un tel accès assurerait un rééquilibrage entre obligation d’incorporation et possibilité de les atteindre par rapport aux secteurs n’ayant pas d’impératifs. Ensuite, la règle de calcul pourrait relever des États membres plutôt que sur chaque unité d’emballage : l’impulsion circulaire reste, les complications en moins !

Incitation forte au réemploi

La seconde ambition forte est d’assurer une réduction des déchets d’emballages de 15% d’ici à 2040. Cela par exemple à travers une incitation forte au réemploi, par secteurs, notamment pour l’agroalimentaire (20 % 2030 et 80 % 2040 pour les boissons remplies au point de vente, 10 % 2030 et 25 % 2040 pour les emballages de boissons non alcoolisées) mais aussi pour certains emballages utilisés directement par les industriels ou commerçants (10 % 2030 et 30 % 2040 pour les films de palettisations par exemple). Sur cette partie de nombreuses interrogations demeurent quant aux impacts relevant de l’analyse de cycle de vie (C02 notamment) par rapport à des emballages non réemployés mais surtout à l’articulation entre incitation forte à développer le recyclage et disparition de l’usage unique via le réemploi. Serait-ce la traduction européenne du paradoxe portée par la stratégie 3R/2040 ?

Enfin, en lien avec les nouvelles mesures d’interdictions portées par le règlement, il est impératif de recentrer les débats à venir sur les fonctionnalités attendues d’un emballage. Notamment au regard de l’ambition centrale du Pacte vert : réduire les émissions carbones via la lutte contre le gaspillage alimentaire, protéger les produits lors de leurs utilisations ou transport. Interdire certaines catégories d’emballages pour ne plus les voir, ne signifie pas régler une problématique, et peut-être même peut être à la source de nouveaux désagréments.