Règlement emballages : le “oui, mais” de Plastics Europe

Plastics Europe réagit à la publication, le 30 novembre, de la proposition de Règlement sur les emballages et déchets d’emballage (PPWR pour son acronyme anglais) de la Commission européenne. L’Association paneuropéenne des fabricants de matières plastiques voit dans ce texte “beaucoup d’éléments positifs”, le considérant “à même de catalyser la transformation de l’industrie européenne de l’emballage plastique”.

« La politique et la réglementation européennes doivent encourager les milliards d’euros d’investissements publics et privés nécessaires à l’économie circulaire des plastiques en Europe. Cette proposition assurerait la recyclabilité de tous les emballages plastique, initierait le réemploi dans beaucoup de catégories d’emballages et augmenterait l’incorporation de recyclé, permettant ainsi une économie réellement circulaire des emballages plastique », approuve Virginia Janssens, directrice générale de Plastics Europe dans un communiqué.

