Régionales: Les listes de gauche fusionnent en Ile-de-France pour contrer Pécresse

PARIS (Reuters) - Les trois principales listes de gauche en Ile-de-France ont fusionné dans le but de contrer la candidate de la droite et présidente sortante Valérie Pécresse au second tour des élections régionales dimanche prochain, a annoncé lundi l'écologiste Julien Bayou, qui devrait prendre la tête de cette coalition.

L'écologiste Julien Bayou (photo) devrait prendre la tête de cette coalition entre les trois principales listes de gauche en Ile-de-France. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau "Ça y est nous sommes uni-es avec @AudreyPulvar @Clem_Autain pour l'écologie et la solidarité en #IledeFrance !", a-t-il écrit sur Twitter, en référence à Audrey Pulvar, soutenue par les socialistes, et à Clémentine Autain, représentante de la France Insoumise. Lors du premier tour du scrutin, Valérie Pécresse est arrivée en tête, avec 35,94% des suffrages. La présidente sortante du conseil régional a devancé le candidat du Rassemblement national Jordan Bardella (13,12%). Viennent ensuite Julien Bayou (12,95%), Laurent Saint-Martin (11,76%), qui représentait la majorité présidentielle, Audrey Pulvar (11,07%) et Clémentine Autain(10,24%). (Hayat Gazzane, édité par Bertrand Boucey)