Régionales: La droite en tête au niveau national, selon des sondages

© CHRISTIAN HARTMANN La droite est arrivée largement en tête au niveau national du premier tour des élections régionales et départementales, selon des sondages. /Photo prise le 20 juin 2021/REUTERS/Christian Hartmann

Le Rassemblement national, ex-Front national, est en net recul par rapport à 2015, où il avait recueilli au total 27,7% des suffrages au premier tour.

Ce dimanche, LR a recueilli 29% des voix, contre 19% au Rassemblement national, 16,5% au Parti socialiste, 13,2% à Europe-Ecologie Les Verts et 10,9% à La République en marche (LaRem), selon un sondage de l'institut Elabe réalisé pour BFM TV.

D'après une autre estimation Ipsos-Sopra Steria, les listes LR et alliés ont récolté 27,2% des suffrages et sont largement en tête dans plusieurs régions dont Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts de France. Le RN obtient 19,3% des suffrages, le PS 17,6% et EELV 12,5%. LaRem n'obtient que 11,2% des voix.

"C'est un échec sans précédent pour Emmanuel Macron, jamais un parti au pouvoir n'a eu un score aussi bas", a commenté sur TF1 le président de LR, Christian Jacob.

