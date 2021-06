[Régionales 2021] L’écologie au cœur de la campagne dans les Pays de la Loire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Copyright EDF / Kaksonen Le prochain exécutif régional devra se pencher sur la reconversion de la centrale à charbon de Cordemais, dont la fermeture est prévue d'ici 2024.

En mars 2021, la Zone à défendre (ZAD) du Carnet (Loire-Atlantique) était évacuée par la gendarmerie. Depuis plusieurs mois, une cinquantaine de militants occupaient cette zone naturelle marécageuse de la rive sud de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, pour protester contre le projet du Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire d’y installer un parc « éco-technologique ». Face à l’opposition, mais aussi faute d’entreprises intéressées, le projet a été « reporté », pour ne pas dire abandonné.

L’ombre de la ZAD Notre-Dame des Landes plane toujours sur les Pays de la Loire et le moindre de ses projets industriels. En février, toujours au sud de la Loire, des militants écologistes manifestaient contre le projet d’installation du plus grand méthaniseur de France à Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique), porté par la coopérative agricole d’Herbauges et le groupe danois Nature energy. Après avoir été revu à la baisse, il permettra de transformer chaque année 500 000 tonnes de lisier en gaz et engrais, soit quatre fois plus que le plus grand méthaniseur actuel. Un investissement de 80 millions d’euros, pour lequel un permis de construire a été déposé. Au nord du département, un deuxième projet de gros méthaniseur, porté par les mêmes entreprises, avait été retoqué par les élus quelques mois plus tôt. Aujourd’hui, c’est le projet d’installation d’un centre logistique d’Amazon qui oppose pro et anti… (lire notre encadré plus bas)

