RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : « Nous n’avons jamais eu autant de projets industriels. »

Quel état des lieux pouvez-vous dresser du secteur industriel en Nouvelle-Aquitaine ?

Alain Rousset (président de la Région Nouvelle-Aquitaine) : Notre industrie a mieux résisté aux crises, car notre économie est très diversifiée : 70 000 emplois dans l’aéronautique, 50 000 dans le vin, 50 000 dans le bois, 40 000 dans le numérique, 20 000 dans l’électronique… C’est le fruit d’une politique tournée vers l’innovation sur le long terme. Nous n’avons jamais eu autant de projets industriels. Ne serait-ce que sur le bassin de Lacq, près de Pau, d’ici 2027, il y a près de 1,7 milliard d’euros d’investissements, créateurs de plus de 600 emplois sur des technologies d’avenir. À l’image d’Alpha Chitin de production de molécules de chitine et chitosanes pour l’industrie pharmaceutique, d’Elyse Energy qui va créer une usine de méthanol vert, de Carester et son projet de récupération des terres rares dans les aimants…

Je peux aussi vous citer l’exemple de Rioland, sous-traitant dans la maroquinerie de luxe qui va créer 350 emplois à La Souterraine dans La Creuse. Ces projets d’envergure témoignent de l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine.

Comment s’est-il engagé dans le grand défi de la transformation numérique, de l’IA, de l’industrie 4.0 ?

Alain Rousset : Conscients que nos industriels ne devaient pas rater le virage des transitions digitale et robotique, nous avons lancé le programme « Usine du futur » dès 2014. Au total, nous avons accompagné 1 084 sites d’entreprises de toutes filières, représentant ensemble plus de 95 000 salariés. En finançant un diagnostic et en aidant celles qui ont décidé d’investir (à hauteur de 25 % du coût global avec les fonds européens, soit 257 M€). Avec l’Usine du futur, nous avons modernisé les usines, amélioré la productivité de 30 à 50 %, tout en développant la qualité de vie au travail.

Quelle vision porte la Région en la matière ?

Alain Rousset : Je suis très attaché à la reconquête industrielle. Il est inacceptable aujourd’hui que nous soyons dépendants à plus de 90 % de la Chine pour la fabrication de panneaux solaires, de batteries, de principes actifs de médicaments…

Mais, pour réussir à relocaliser de l’industrie, il faut des sauts technologiques. C’est pourquoi, je consacre 25 % du budget de mon pôle Développement économique et environnemental au soutien à l’innovation. Nos résultats parlent d’eux-mêmes : en 2019, nous avons concentré dans la région 36 % des créations nettes d’emplois industriels en France. Une innovation « responsable » sur le plan environnemental et social.

En ce sens, nous avons enrichi au fil des années le programme Usine du futur avec des dimensions Néo-Terra et RSE. Néo-Terra, c’est notre feuille de route dédiée à la transition énergétique et écologique, adoptée en 2019. Nous n’avons pas attendu l’impact de la guerre en Ukraine pour nous préoccuper de cet enjeu. Demain, nous irons encore plus loin pour décarboner notre industrie et faire face au réchauffement climatique, en développant les usines à énergie positive.

Et quels sont les dispositifs qu’elle a mis en place pour aider concrètement les industriels néo-aquitains dans cette mutation ?

Alain Rousset : Nous faisons vivre cette dynamique sur le territoire avec un site Internet « Usine du futur », une newsletter, des clubs et l’organisation d’évènements comme « ViV industry », salon d’affaires visant à faciliter et accélérer la mise en relation des offreurs de solutions et des entreprises en transformation.

Pour accélérer les mutations, nous avons mis en place nombre de parcours d’accompagnement : robotisation, valorisation des données de production, fabrication additive, organisation et management… Un parcours « Usine durable » et « Marque employeur » sont en cours de création. Tout ceci montre qu’il ne faut pas être fataliste. Et, ayons conscience que le monde de demain, qui sera écoresponsable, va ouvrir de formidables opportunités.