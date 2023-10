Regardez en replay notre webinaire "Dix ans pour éviter le blackout électrique, la France au pied du mur"

Ce 6 octobre, L'Usine Nouvelle proposait à ses lecteurs et abonnés un rendez-vous avec la rédaction sur le thème "10 ans pour éviter le blackout : la France est-elle au pied du mur ?" , le sujet en Une de notre numéro de novembre. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour assister en direct à cet échange avec nos journalistes. Malheureusement, un problème technique indépendant de notre volonté a empêché la plupart d'entre vous de vous connecter à la plate-forme pour visionner les échanges et réagir en direct. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cet incident.

L'Usine Nouvelle vous propose par conséquent, en accès libre, de visionner en replay l'intégralité de ce webinaire, enregistré dans les conditions du direct ce 6 octobre (un peu plus bas ci-dessous). Et nous vous invitons à nous envoyer vos remarques, questions et réactions par mail à cette adresse ou dans les commentaires de cet article.