Refus d’obstacle de la Commission européenne sur le gaz naturel dans sa taxonomie

Signaux faibles, grandes tendances, politiques publiques, vie des industriels et nouveaux équilibres internationaux Anne-Sophie anime les sujets économiques et sociaux à la rédaction depuis 2010. Elle était auparavant en charge du social à l’Usine Nouvelle qu’elle a rejoint en 2008 après une expérience à Challenges et diverses collaborations (Le Figaro, Management, Liaisons sociales…) Diplômée de l’EDHEC et titulaire d’une maîtrise de lettres modernes elle est journaliste depuis 2003 après une première vie professionnelle dans un autre secteur.