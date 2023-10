Refresco décide l’arrêt de son usine de Nissan-lez-Ensérune, en Hérault

Spécialiste de l’embouteillage de boissons sans alcool, dont les jus de fruits et sirops, Refresco France (groupe Refresco BV) va arrêter l'activité de son usine de Nissan-lez-Ensérune, exploité par sa filiale J&C près de Béziers (Hérault). Refresco justifie sa décision par «d'importantes difficultés économiques, aggravées par un contexte inflationniste sans précédent lié à la flambée des coûts des matières premières et de l'énergie.» Selon le groupe, «l'usine J&C de Nissan subit des pertes financières importantes, persistantes et croissantes».

