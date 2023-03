Réforme des retraites, salon Global Industrie, Rafale F4... Les cinq images de la semaine

La grève contre la réforme des retraites affecte les raffineries

Manifestant leur mécontentement face à la réforme des retraites prévue par le gouvernement, 1,28 million de personnes ont battu le pavé en France le 7 mars selon le ministère de l’Intérieur, et 3,5 millions selon la CGT. En Seine-Maritime, la grève dans les raffineries de TotalEnergies et d'ExxonMobil s’est étendue à la plateforme industrialo-portuaire du Havre, conduisant à l’arrêt de la production à l'usine Renault de Sandouville. Des dizaines de milliers de Français·es ont également manifesté le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, pour protester contre les multiples inégalités dont elles sont encore victimes.

Les enjeux de féminisation s'invitent à Global Industrie

Pour parvenir à atteindre les 180 000 recrutements qu'elles prévoient d'effectuer en 2023 et 2024, les 32 branches de l’industrie française n'auront pas d'autres choix que d'élargir leur spectre. Grand-messe annuelle du secteur, le salon Global Industrie, organisé à Lyon du 7 au 10 mars, a ainsi tenté de séduire la jeunesse et d'attirer les femmes, qui ne représentent que 30% des emplois de la filière. La 5G, la décarbonation et l'automatisation faisaient également partie des thèmes les plus abordés parmi les exposants et les visiteurs.

Le Rafale de dernière génération entre en expérimentation

La base aérienne 118 de Mont-de-Marsan (Landes) a reçu début mars son premier Rafale au standard F4, une modernisation qui améliore sa connectivité, son armement et facilite sa maintenance. Une bonne nouvelle pour son fabricant Dassault Aviation, qui a annoncé cette semaine 21 milliards d’euros de prises de commandes pour l’année 2022, contre 12 milliards en 2021. Sa montée en cadence est toutefois ralentie par ses sous-traitants, fragilisés par les pénuries de composants et les conséquences de la guerre en Ukraine.

Début des travaux d’installation des premières éoliennes flottantes de France

La société RTE a annoncé avoir mené avec succès la première étape-clé du projet des éoliennes flottantes du golfe du Lion, en Méditerranée. Dimanche 5 mars, les opérateurs ont mis à l’eau le fourreau du câble électrique qui sera raccordé au réseau terrestre. Opérationnelles fin 2023 / début 2024, les trois éoliennes de ce parc disposeront chacune d'une puissance de 10 MW.

McDonald's remplace ses potatoes par des frites de légumes

A partir du 7 mars, McDonald’s substitue, dans ses 1 500 restaurants français, ses potatoes par des frites de carottes, de panais et de betteraves. Des produits pour lesquels McCain, l’un de ses fournisseurs phares, a fait appel à des compétences externes. Le travail a abouti à la culture de plus de 3 200 tonnes de légumes, chez 25 agriculteurs de la région Hauts-de-France, pour une récolte fin 2022.