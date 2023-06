Réforme des retraites, accord du Syntec sur les forfaits-jours, partenariat STMicroelectronics et Sanan Optoelectronics... Les cinq articles les plus lus

1 - Selon l’Assurance vieillesse, le nombre de départs à la retraite pour carrière longue va doubler

Trois jours avant la mobilisation, le 6 juin, des opposants à la réforme des retraites, deux décrets d’application de la loi ont été publiés. En créant deux nouvelles bornes d’âge ouvrant droit à un départ pour carrière longue et en permettant de valider des trimestres pour congé parental, la réforme va faire passer les départs anticipés du privé de 20 à 40% des départs annuels, annonce le directeur général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

2 - Ce que va changer l'accord signé par le Syntec sur les forfaits-jours

Un accord de branche signé par la Fédération Syntec et deux syndicats ouvre l’accès aux forfaits jours à de nouvelles catégories de salariés. Un vieux combat du patronat des ingénieristes, compensé par une meilleure surveillance du temps de travail effectif et quelques nouveaux droits.

3 - STMicroelectronics s’associe au chinois Sanan pour créer une usine de puces en carbure de silicium

STMicroelectronics a conclu un accord avec le chinois Sanan Optoelectronics pour créer en Chine une usine de puces en carbure de silicium. Le projet représente un investissement de 3,2 milliards de dollars en cinq ans, financé par les deux parties avec le soutien des autorités locales.

4 - Boeing suspend les livraisons du 787 après avoir repéré un nouveau défaut

Le constructeur Boeing a annoncé mardi 6 juin avoir découvert un nouveau défaut de qualité sur son modèle 787 Dreamliner, au niveau des stabilisateurs horizontaux. Le groupe américain va devoir inspecter ses 90 exemplaires en stock avant de reprendre ses livraisons, mais assure que cet incident n'affectera pas son calendrier.

5 - L'Allemagne dévoile son instrument financier pour décarboner son industrie

Un premier appel d’offres doté d’un volume proche des 50 milliards d’euros sera lancé cette année par l'Allemagne. Porté par le ministère de l’Economie et de la Protection du climat (BMWK), il sera ouvert aux producteurs d’acier, de verre et de ciment émettant plus de 10 000 tonnes de CO2 par an. Pour le gouvernement, ce mécanisme encourageant les investissements dans les technologies vertes est aussi une réponse à l'IRA américain.