Réemploi : pour une indispensable standardisation

« Les Français réclament le réemploi des emballages, mais l’Etat bute sur leur indispensable standardisation » : dans une tribune publiée par le quotidien Le Monde le 2 avril, un collectif déplore « l’absence de gammes standards d’emballages réemployables ». Alice Abbat (Réseau consigne), Diane Beaumenay-Joannet (Surfrider Foundation Europe), Alexis Eisenberg (Reloop), Juliette Franquet (Zero Waste France), Muriel Papin (No Plastic In My Sea) et Célia Rennesson (Réseau vrac) lancent un appel : « nous avons une loi et des objectifs de réemploi. A l’heure où le gouvernement rouvre le débat sur la consigne des emballages, il nous faut accélérer le développement des gammes standards d’emballages réemployables afin de répondre aux 88 % des Français qui souhaitent la mise en place d’un système de consigne pour réemploi des bouteilles et des emballages. » Pour avancer ce chiffre, les signataires s’appuient sur l’enquête « Les Français et le recyclage des produits et emballages plastiques » réalisée en 2019 par l’Ifop. Cette tribune s’inscrit dans un calendrier réglementaire urgent avec un objectif de 5% dès 2023. La loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) de 2020 prévoit le déploiement de bouteilles, pots et bocaux standards. « Un an après, la situation semble bloquée », estime le collectif qui n’évoque pas l’initiative de Citeo. En janvier 2023, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a dévoilé la gamme « R cœur ».