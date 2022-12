Réemploi : Eppa répond aux ONG

En réponse à la tribune « Le jetable dans les fast-foods, c'est (vraiment ?) fini » publiée dans le Journal du dimanche (JDD) le 4 décembre par cinq organisations non gouvernementales (ONG), l'Alliance européenne des emballages en papier (Eppa) publie à son tour, le 8 décembre, une tribune dans le JDD. « La vaisselle réemployable en restauration rapide : une fausse bonne idée » : le titre est explicite. L’argumentation repose sur une analyse de cycle de vie (ACV) réalisée par Ramboll : « Remplacer un produit – la vaisselle actuelle à base de papier – par un autre – la vaisselle réutilisable – ce n’est pas éliminer les impacts environnementaux associés au premier produit. C’est juste substituer un impact par un autre plus important. En effet, la vaisselle réemployable doit être lavée et séchée. Ces deux opérations demandent de grandes quantités d’énergie, d’eau et de détergents », écrit Éric Le Lay qui estime que la « petite révolution » qui « se prépare pour le secteur de la restauration rapide » va aboutir « à l’exact inverse de l’effet recherché ».

PPWR

Comme les ONG, le président d’Eppa évoque une obligation de réemploi dans la restauration rapide en janvier 2023 prévue par la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) alors que la Commission européenne a rendu public son projet de règlement sur les emballages et les déchets d’emballage (PPWR) qui fixe des objectifs ambitieux en matière de réemploi. Selon le projet de règlement, sont « interdits » car « manifestement inutiles » « les emballages à usage unique pour les aliments et les boissons lorsqu'ils sont consommés dans les restaurants et les cafés ». Un « big bang » comme l'indique Emballages Magazine le 1er décembre. « Dans le débat parfois tranché d’office entre usage unique et réemploi, chacun doit prendre en compte ces nouvelles données. Pour tout dire, l’idée de remplacer des emballages à usage unique par de la vaisselle réutilisable comporte beaucoup d’inconnues et pose par ailleurs de nombreux problèmes pratiques qui ne sont jamais évoqué », expliquait David Schisler, le patron de CEE Packaging Solutions, un fournisseur de référence de la restauration rapide, dans un entretien publié en janvier 2021 par Emballages Magazine.