Réemploi du verre : de la « fausse consigne » à la « fausse concertation »…

Entre la stupéfaction inquiète des uns et la divine surprise des autres, les annonces de Bérangère Couillard n’ont laissé personne indifférent. Sans attendre la fin de la concertation, la secrétaire d’État à l’Écologie a subitement dévoilé, le jeudi 22 juin, un train de mesures pour lutter contre les plastiques à usage unique. Hautement sensible, le verdict concernant la consigne pour recyclage des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) reste néanmoins attendu en septembre. Alors que la « mère des batailles » est « de baisser la production de plastique », Bérangère Couillard a, en revanche, annoncé le déploiement de la consigne pour réemploi du verre dans les deux années à venir. Dans un communiqué commun, dix-sept associations d'élus et d'organisations professionnelles de la plasturgie et du recyclage ont fait part de leur « étonnement », le vendredi 23, et appelé à dissiper la « confusion » autour de ces annonces assimilées à un « passage en force » : « Nous apprenons avec étonnement que Bérangère Couillard a présenté hier à la presse ce qui semble constituer le plan d'actions du gouvernement, reprenant certaines de nos propositions, sans qu'il n'ait été ni présenté, ni discuté avec les parties prenantes. »

